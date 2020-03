SigmaRoc: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der SigmaRoc-Kurs wird am 14.03.2020, 01:00 Uhr an der Heimatbörse London mit 40.35 festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Baumaterialien".

Unser Analystenteam hat SigmaRoc auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,43 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt SigmaRoc damit 0,04 Prozent über dem Durchschnitt (-1,47 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Baumaterialien" beträgt -1,47 Prozent. SigmaRoc liegt aktuell 0,04 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Hold".

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der SigmaRoc verläuft aktuell bei 45,06 . Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 38 aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -15,67 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 48,6 angenommen. Dies wiederum entspricht für die SigmaRoc-Aktie der aktuellen Differenz von -21,81 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der SigmaRoc als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu SigmaRoc vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 84 . Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 121,05 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 38 beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".