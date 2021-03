Sierra unterzeichnet definitive Vereinbarung mit Primus Resources über drei Liegenschaften in Nevada

Quelle: IRW Press

Delta, British Columbia, 15. März 2021, Sierra Growth Corp. (das „Unternehmen“ oder „Sierra“) (CSE: SGRO) (OTC: SIERF) (FWB: F9IQ) hat mit Primus Resources („Primus“), einem in Nevada ansässigen Privatunternehmen, eine definitive Vereinbarung abgeschlossen, durch die sich Sierra die Rechte an einer hundertprozentigen Beteiligung an drei epithermalen Gold-Silber-Projekten im US-Bundesstaat Nevada gesichert hat, von denen eines auch über Porphyr- und/oder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung