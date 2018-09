Sierra: Das kann einfach nicht wahr sein

Sierra weist zum 19.09.2018 einen Kurs von 30,1 USD an der BörseNASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Regionalbanken" geführt.

Unser Analystenteam hat Sierra auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Sierra konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Sierra auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Sierra erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Sierra vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (30,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 1,33 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 30,1 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Sierra erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sierra liegt bei einem Wert von 15,63. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Banking" (KGV von 26,34) unter dem Durschschnitt (ca. 41 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Sierra damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.