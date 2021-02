Sienna erweitert Fläche seines PGE-Cu-Ni-Projekts Kuusamo in Finnland um 200 % auf 189.181 Acres

Quelle: IRW Press

Vancouver (British Columbia), 12. Februar 2021. Sienna Resources Inc. („Sienna“ oder das „Unternehmen“) (SIE—TSX.v, SNNAF—USA, A1XCQ0–Deutschland) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Grundbesitz im Rahmen seines Platingruppenelement-Kupfer-Nickel-Projekts Kuusamo (das „Projekt“, das „Konzessionsgebiet“ oder „Kuusamo“) in Finnland deutlich erweitert hat. Das Projekt grenzt direkt an den Grundbesitz von Palladium One Mining (PDM-TSX.V) an und befindet sich im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung