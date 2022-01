Sienna erhält Bohrlizenz für sein Lithiumprojekt Blue Clay im Clayton Valley, Nevada

Quelle: IRW Press

21. Januar 2022, Sienna Resources Inc. („Sienna“ oder das „Unternehmen“) (SIE—TSX.v, SNNAF—USA, A1XCQ0–Deutschland) freut sich bekannt zu geben, dass dem Unternehmen die beantragte Bohrlizenz für das geplante und bevorstehende Bohrprogramm in seinem Lithiumprojekt Blue Clay im Clayton Valley in Nevada gewährt wurde. Dieses Projekt besteht aus 94 aneinander gereihten Claims, die sich zusammen über eine Fläche von rund 1950 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



