Sienna beginnt mit Phase-2-Oberflächen-Explorationsprogramm bei Platin-Palladium-Projekt Marathon North in Ontario

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Quelle: IRW Press

Vancouver (British Columbia), 18. August 2021. Sienna Resources Inc. (TSX-V: SIE, USA: SNNAF, Deutschland: A1XCQ0) („Sienna“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass eine zweite Phase der Oberflächen-Explorationsarbeiten im Platin-Palladium-Konzessionsgebiet Marathon North (das „Konzessionsgebiet“) im Norden von Ontario (siehe Abbildung 1) begonnen hat, das direkt an das Palladiumprojekt Marathon von Generation Mining Ltd. angrenzt. Dieses Phase-2-Programm, das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung