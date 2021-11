Sienna beauftragt Bohrpartner für das Lithiumprojekt Blue Clay im Clayton Valley in Nevada

Quelle: IRW Press

Vancouver, B.C., 18. November 2021, Sienna Resources Inc. („Sienna“ oder das „Unternehmen“) (SIE-TSX.v, SNNAF-USA, A1XCQ0-Deutschland) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Harris Exploration Drilling and Associates Inc. mit der Durchführung des geplanten bevorstehenden Bohrprogramms auf dem Lithiumprojekt Blue Clay im Clayton Valley (Nevada) betraut hat. Das Projekt umfasst 94 zusammenhängende Claims mit 1.950 Acres Grundfläche, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung