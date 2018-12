Sienna Senior Living: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "Sienna Senior Living":

Für die Aktie Sienna Senior Living stehen per 24.12.2018 15,52 CAD an der Heimatbörse Toronto zu Buche. Sienna Senior Living zählt zum Segment "Gesundheitseinrichtungen".

Unser Analystenteam hat Sienna Senior Living auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sienna Senior Living. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 41,86 und liegt mit 16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Health Care Facilities & Svcs) von 49,86. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Sienna Senior Living auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 5,76 % ist Sienna Senior Living im Vergleich zum Branchendurchschnitt Health Care Facilities & Svcs (2,6 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 3,16 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.