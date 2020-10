Sienna Resources erwirbt PGE-Ni-Cu-Co-Projekt Kuusamo in Finnland

Quelle: IRW Press

1. Oktober 2020. Sienna Resources Inc. (TSX-V: SIE, FWB: A1XCQ0, OTCBB: SNNAF) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es mit seinen Betrieben beim Projekt Kuusamo in Finnland begonnen hat. Dieses Projekt grenzt an das Platingruppenelement-Nickel-Kupfer-Projekt LK, das von Palladium One Mining Inc. (TSX-V: PDM) weiterentwickelt wird. Das äußerst höffige Projekt Kuusamo beherbergt ähnliche Mineralisierungsarten, die innerhalb ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



