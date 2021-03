Sienna Resources Auswirkungen der Entwicklung des Lithiumprojektes im Clayton Valley

Quelle: IRW Press

Vancouver, B.C., Kanada, 19. März 2021: Sienna Resources Inc. (“Sienna” oder das “Unternehmen”) (TSXV: SIE) (OTC Pink: SNNAF) (FWB: A1XCQ0) berichtet über die neuesten Aktivitäten in Clayton Valley, Nevada. Gestern verkündete Schlumberger New Energy Venture (SLB—NYSE) die Entwicklung einer Pilotanlage zur Lithiumextraktion durch sein neues Unternehmen, NeoLith Energy. Zum Einsatz kommen wird die Pilotanlage im Clayton Valley, Nevada, USA. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



