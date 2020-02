Siemens zentralisiert seine Login-Dienste weltweit mit Auth0

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Bellevue, Washington (ots) - Auth0, die Identitätsplattform fürAnwendungsentwickler, gibt heute seine Partnerschaft mit dem Siemens Konzernbekannt. Der Anbieter wird ab sofort das Onboarding für Geschäfts- und Endkundendes Unternehmens erleichtern, die sich über die neue Registrierung Zugang zuOnline-Services verschaffen. Die neue "Siemens ID" steuert künftig alle internenwie auch externen Anmeldeprozesse über einen zentralisierten, cloudbasiertenLogin-Dienst.Der neue Login-Dienst basiert auf der hoch-skalierbaren Identitätsplattform vonAuth0, die nicht nur Nutzerdaten zentralisiert speichert, sondern ebenfallsflexible Zugänge zu unterschiedlichen Identitätsprovidern ermöglicht. Damit wirdes allen Unternehmensbereichen möglich, die "Siemens ID" an den individuellenArbeitsabläufen und Nutzungsgewohnheiten der User auszurichten (das sogenannteMulti-Tenancy)."Bevor wir die Plattform von Auth0 im Einsatz hatten, haben wir Richtlinien undRegeln dafür entwickelt, um das Identitätsmanagement extern und gesetzeskonformzu betreiben. Damit haben wir viele interne Ressourcen gebunden, und noch dazueine hohe Komplexität erzeugt. Das übernimmt jetzt Auth0 komplett für uns, undwir können uns wieder auf das Kerngeschäft konzentrieren, anstatt uns mitdiversen Logins und Nutzerkonten zu beschäftigen," so Hugo Francisco, ServiceOwner, IAM Solutions bei Siemens.Besonderen Wert legte Siemens bei der Entwicklung der "Siemens ID" auf dieMöglichkeit einer Multifaktor-Authentifizierung. Konkret können alle Nutzer aufdrei unterschiedliche Arten bei der Zwei-Faktoren-Authentifizierung zugreifen.Dabei handelt es sich um SMS, One Time Password sowie Push Notifications. ImZuge der Zusammenarbeit hat Auth0 die Identitätslösung bereits mit weiterenFunktionen, wie Universal Login und Anomaly Detection für zusätzlicheDatensicherheit aufgestockt."Global Player wie Siemens brauchen eine standardisierte und zentralisierteIdentitätsplattform, die auf Abteilungsebene gleichzeitig Flexibilität sowieeinen hohen Sicherheitslevel bietet," sagt," sagt Steven Rees-Pullman, VicePresident of International bei Auth0. "Unsere Lösung ist in der Lage ebensomitzuwachsen, wie der Konzern mitsamt seiner Organisationsstrukturen."Weitere Informationen unter: www.auth0.com/dePressekontakt:Silvia HänigWireside for Auth0, DACHshaenig@wireside.com0173-3838572Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141021/4511075OTS: Auth0Original-Content von: Auth0, übermittelt durch news aktuell