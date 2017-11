Siemens will weltweit 6900 Jobs streichen

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Elektrokonzern Siemens will in der Kraftwerks- und in der Antriebssparte weltweit 6900 Arbeitsplätze abbauen, davon etwa die Hälfte in Deutschland.



Dies gab das Unternehmen am Donnerstag in München bekannt./csc/DP/stb