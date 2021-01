Siemens will nach starkem operativen Quartal Prognose überprüfen

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Siemens hat im ersten Quartal operativ über den Erwartungen abgeschlossen.



Vor allem die Automatisierungs- und Softwaregeschäfte der Sparte Digital Industries und der Bereich Smart Infrastructure hätten sich stark entwickelt und deutlich höhere Ergebnisse im Vergleich zum Vorjahr geliefert, teilte das Unternehmen am Donnerstag in München mit. Zudem habe Siemens ein stärker als erwartetes Wachstum in China erzielt. Siemens werde den Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 überprüfen, hieß es./nas/bek