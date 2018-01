Siemens will Medizinsparte schon früher an die Börse bringen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Lieber Leser,

der deutsche Industriekonzern Siemens will bekanntlich seine Medizinsparte an die Börse bringen. Nun will das Unternehmen vom freundlichen Börsenumfeld profitieren und den Börsengang bereits vorverlegen. Dieser soll jetzt bereits im ersten Quartal des neu begonnenen Jahres, spätestens in der letzten März-Woche abgeschlossen sein, wie es aus mehreren Berichten hieß.

Der größte Börsengang Deutschlands?

Dabei könnte der Börsengang nach Marktkapitalisierung der größte in der deutschen Geschichte werden und womöglich den der Deutschen Telekom hinter sich lassen. Das Volumen des Deutschen Telekom Börsengangs betrug im Jahr 1996 10,2 Mrd. Euro. Analysten schätzen den Wert der Siemens Medizintechniksparte, die als “Siemens Healthineers” an der Börse debütieren soll, auf mehr als 40 Mrd. Euro.

Nächste Woche werden mehr Details bekannt

Noch ist “Healthineers” aus Anlegersicht ein unbeschriebenes Blatt, doch spätestens in der nächsten Woche, auf dem Kapitalmarkttag am 16. Januar, soll eine konkrete Wachstumsstrategie vorgestellt werden. Eine Aufnahme in den DAX-Index ist wahrscheinlich, allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt, da das von mehreren Faktoren, wie etwa der Liquidität und dem Handelsvolumen, abhängt. Vorerst würden die Aktien im MDAX notieren. Die Preisspanne für die auszugebenden Aktien soll erstmals voraussichtlich Anfang März festgelegt werden.

Charttechnisch interessante Ausgangslage

Die Siemens-Aktie sieht charttechnisch interessant aus. Die Aktie korrigierte den primären Aufwärtstrend innerhalb des vergangenen Jahres zunächst um 17,40 %. Seit Anfang August befindet sich die Aktie in einem Bodenbildungsprozess. Aktuell notiert der Kurs nahe der Korrekturtrendlinie. Ein Überschreiten bei Kursen oberhalb von 123 Euro je Aktie könnte erste Signale in Richtung Fortsetzung des primären Aufwärtstrends andeuten.

Sie nennen es „das weiße Gold“!

Die Welt würde ohne dieses Metall nicht mehr auskommen. Lithium ist das neue Öl. Erhalten Sie KOSTENLOS die Namen der 5 Lithium-Aktien, die das Jahr 2017 komplett dominieren werden!

JETZT HIER klicken – Report KOSTENLOS anfordern!

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.