MüNCHEN (dts Nachrichtenagentur) - Die tausenden Stellenstreichungen bei Siemens sollen laut Personalchefin Janina Kugel sozialverträglich durchgeführt werden. "Wir werden jetzt erst in die Gespräche mit den Arbeitnehmern gehen", sagte Kugel am Freitag dem Fernsehsender n-tv. "Wir haben ein großes Interesse, das so sozialverträglich wie möglich zu gestalten."

Gleichzeitig verteidigte sie den Stellenabbau gegen Kritik. Die Preise im Energiesektor seien massiv unter Druck. "Und wir sind jetzt in einer Situation, in der es Überkapazitäten auf dem ganzen Markt gibt. Das heißt, nicht nur für uns."

Foto: über dts Nachrichtenagentur