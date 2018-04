Siemens und Airbus tüfteln am Lufttaxi der Zukunft!

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

Ab in die Lüfte: Bereits seit 2016 arbeiten der deutsche Technologiekonzern Siemens und der französische Flugzeugbauer Airbus gemeinsam an der Entwicklung für elektrisch angetriebene Luftfahrzeuge. Eines der zukunftsträchtigen Flugvehikel an dem die beiden Partner arbeiten, ist der sogenannte „CityAirbus“, ein viersitziges Lufttaxi. Nun kündigte Siemens kürzlich an, dass man einen wichtigen Meilenstein bei der Entwicklung jener fliegenden Taxis erreichen konnte: den ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Marco Schnepf.