Siemens soll Steag-Großkraftwerk im Ruhrgebiet bauen

HERNE (dpa-AFX) - Das vom Stromerzeuger Steag in Herne geplante Gaskraftwerk soll von Siemens gebaut werden.



Steag habe mit dem Münchner Konzern den schlüsselfertigen Bau und die langfristige Wartung des Gas- und Dampfkraftwerks vereinbart, teilten die Essener am Dienstag mit. Die Investitionssumme liege im mittleren dreistelligen Millionenbereich. Die Dampfturbine sowie der Generator für das Kraftwerk sollen im Siemens-Werk in Mülheim an der Ruhr gebaut werden. Der Stromkonzern Steag gehört einem Konsortium von sieben Stadtwerken aus dem Ruhrgebiet.

Das Kraftwerk soll eine elektrische Leistung von 600 Megawatt erhalten. Zusätzlich sollen 400 Megawatt Dampf ausgekoppelt werden. Herne ist der zentrale Einspeisepunkt für das Steag-Fernwärmenetz in Ruhrgebiet. Alle erforderlichen Genehmigungen für das Bauprojekt erwartet Steag für Mitte kommenden Jahres. Dann soll auch der endgültige Baubeschluss fallen. Das Kraftwerk muss bis Ende Dezember 2022 im kommerziellen Dauerbetrieb sein, um Fördermittel nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz zu erhalten./hff/DP/he