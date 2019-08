Siemens sieht zunehmenden Gegenwind und wird pessimistischer

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Siemens bekommt die Eintrübung in seinen Schlüsselmärkten zu spüren und zeigt sich für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 etwas pessimistischer.



Zwar bestätigten die Münchner am Donnerstag bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal grundsätzlich ihre Prognose. Allerdings geht der Konzern nun davon aus, bei der erwarteten operativen Marge (Ebita) für das Industriegeschäft das untere Ende der Spanne von 11 bis 12 Prozent zu erreichen. Die Umsätze sollen vergleichbar moderat wachsen, teilte Siemens weiter mit. Allerdings sei dieses Ziel "herausfordernder" geworden. Die Prognose für das Ergebnis je Aktie wurde bekräftigt. Kosten für Personalabbau sind dabei herausgerechnet.

Im dritten Quartal (per Ende Juni) sank das bereinigte Ebita des Industriegeschäfts um 12 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro und verfehlte die Erwartungen der Analysten. Dabei belasteten schwächere Ergebnisse in der Digitalisierungssparte. Hier wirkten sich die Schwäche in der Autoindustrie sowie im Maschinenbau negativ auf das Automatisierungsgeschäft von Siemens aus. Auch das vor der Ausgliederung stehende Energiegeschäft Gas and Power verzeichnete sinkende Ergebnisse. Die entsprechende Marge nahm von 11,3 auf 9,6 Prozent ab./nas/jha/