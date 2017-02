Siemens: Der letzte Widerstand ist nun gebrochen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Siemens hat mit neuen Börsenplänen aufhorchen lassen. Das Unternehmen möchte gegebenenfalls seine elektrotechnische Sparte als eigenständige Tochter an die Börse bringen. Die Märkte reagierten auf diese Meldung noch wenig, auch wenn dies ein lang erhoffter Schritt in die Zukunft wäre. Vielmehr registrierten Börsianer erfreut, dass Siemens einen weiteren Großauftrag aus Saudi-Arabien erhalten hat und 5 Gasturbinen dorthin liefern darf. Dies dürfte dem Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 400 Millionen Euro bescheren.

Grundsätzlich laufen die Geschäfte gut, sodass auch Bankanalysten nun mit weiteren Kaufempfehlungen an den Markt traten. Die Gewinne werden in den kommenden Jahren weiter steigen.

Charttechnisch positive Signale: ein neues Allzeithoch

Auch charttechnisch sendet die Aktie positive Signale aus. Jetzt erzielte der Wert ein neues Allzeithoch. Allein in diesem Jahr beträgt der Kursgewinn knapp 7 %. Charttechnisch ergeben sich durch das Rekordtop keine Widerstände mehr für einen weiteren Kursanstieg.

Technisch betrachtet ist Siemens ohnehin im Aufwärtstrend. Durch das neue Allzeithoch sind die Trendsignale in allen zeitlichen Dimensionen von 20 Tagen bis zu 200 Tagen positiv.

Fundamental und technisch stehen die Zeichen bei Siemens derzeit auf grün.

