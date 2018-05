Siemens legt neue Geschäftszahlen vor

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Elektrokonzern Siemens veröffentlicht am Mittwoch seine Geschäftszahlen für das zweite Geschäftsquartal.



Analysten erwarten einen neuerlichen Rückgang des Industriegeschäfts, vor allem in der an sinkenden Aufträgen leidenden Kraftwerkssparte.

Siemens will bei konventionellen Kraftwerken und in der Antriebstechnik weltweit zusammen rund 6900 Jobs zu streichen, davon rund 3400 in Deutschland. Bis Ende September sollen die Verhandlungen mit der IG Metall über einen Sozialplan abgeschlossen werden.