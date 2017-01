Siemens: Das könnte für neuen Schwung sorgen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Lieber Leser,

die Aktie des Technologiekonzerns Siemens hat sich in den vergangenen 12 Monaten prächtig entwickelt. Auf 1-Jahres-Sicht stehen Kurzuwächse von knapp 40 Prozent zu Buche. Vor wenigen Tagen konnte beim Stand von 118,40 Euro ein neues Mehrjahres-Hoch realisiert werden. Aktuell geben zwei wohlwollende Analysteneinschätzungen Rückenwind.

Aktie hat weiterhin Potenzial

Zum einen hat die Schweizer Großbank UBS den DAX-Titel neu bewertet. Analyst Markus Mittermaier passte das Votum von „Neutral“ auf „Buy“ an und erhöhte das Kursziel von 105 auf 131 Euro. Seiner Ansicht nach habe die Aktie vor allem deswegen Potenzial, weil die Bemühungen der Konzernführung zur Aufspaltung des Konglomerats bislang unterschätzt würden. Die französische Großbank Société Générale traut dem DAX-Titel sogar noch mehr zu. Dementsprechend wurde das Kauf-Votum bestätigt und das Kursziel von 120 auf 135 Euro angehoben. Für den Wertpapierexperten Alasdair Leslie zählt die Siemens-Aktie neben Atlas Copco zu den Top Picks in der Branche. Insgesamt sind mir derzeit 25 Analysteneinschätzungen bekannt, bei denen 14 Mal zum Kauf des Siemens-Papiers geraten wird. Daneben gibt es 9 Halte-Empfehlungen und kein einziges Verkaufs-Votum. Ebenfalls erwähnenswert ist die Tatsache, dass sich Konzernchef Joe Kaeser in der vergangenen Woche sehr optimistisch zeigte, was das zukünftige US-Geschäft von Siemens unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump anbelangt. Durch die starke Marktposition könnte der Konzern möglicherweise auch von den geplanten Konjunkturmaßnahmen des Immobilien-Tycoons profitieren.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse