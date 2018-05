Siemens kauft im Silicon Valley ein

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Siemens-Division Building Technologies hat die Übernahme eines führenden Anbieters von intelligenten IoT-Lösungen (Internet of Things) für Gebäude angekündigt. Kernstück von Enlighted sei eine Plattform, die Daten mittels intelligenter Sensoren sicher in die Cloud übertrage, teilt Siemens mit. Das Unternehmen mit Hauptsitz im Silicon Valley werde als unabhängiges Unternehmen und hundertprozentige Tochtergesellschaft von Siemens Industry, Inc. geführt. Die Transaktion soll im ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Achim Graf.