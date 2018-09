Siemens: Das ist weltweit einmalig!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Siemens Mobility will im Rahmen der InnoTrans vom 18. bis 21. September in Berlin ganz in der Nähe für eine Weltpremiere sorgen: Gemeinsam mit den Potsdam Verkehrsbetrieben (ViP) stelle man die weltweit erste autonom fahrende Straßenbahn im realen Straßenverkehr vor, heißt es in einer Mitteilung von Siemens. Auf einem sechs Kilometer langen Teilstück des Potsdamer Tramnetzes soll ein so genannter Erprobungsträger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.