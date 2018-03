Siemens: Das hat geklappt!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Liebe Leser,

das hat geklappt: Siemens teilte mit, dass der Börsengang der Tochter „Siemens Healthineers AG“ erfolgreich gewesen ist. Die Greenshoe-Option wurde vollständig ausgeübt, was für eine beachtliche Nachfrage nach den Aktien spricht. Insgesamt wurden so 150 Mio. Stammaktien der Siemens Healthineers AG zugeteilt. Als Platzierungspreis hat Siemens 28 Euro je Aktie ausgewählt, was zwischen der Preisspanne von 26 bis 31 Euro ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.