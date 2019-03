Siemens: Der erste Schritt!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Für Berlin war es ein lange Hängepartie: Siemens sollte in der Hauptstadt ein Versuchslabor für eine „neue Arbeits- und Lebenswelt“ eröffnen, die „Siemensstadt 2.0“. 600 Millionen Euro wollte Siemens auf dem historischen Siemens-Gelände in den Technologie-Campus investieren, die größte Einzelinvestition, die je ein Unternehmen in Berlin getätigt hat. Doch lange Zeit war auch noch Singapur als möglicher Standort im Rennen, Ende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.