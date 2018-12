Siemens erhält Großauftrag von US-Bahngesellschaft Amtrak

Weitere Suchergebnisse zu "Bombardier":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Siemens hat sich einen 744 Millionen Euro schweren Großauftrag der US-Bahngesellschaft Amtrak gesichert.



Das Unternehmen habe 75 dieselelektrische Lokomotiven bestellt, die von Sommer 2021 an ausgeliefert werden, teilte Siemens am Freitag mit. Der Vertrag umfasse auch eine mehrjährige Service- und Ersatzteilvereinbarung.