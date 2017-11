Siemens erhält Erweiterungsauftrag für argentinisches Gaskraftwerk

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

ERLANGEN (dpa-AFX) - Der Industriekonzern Siemens hat einen Auftrag für ein Gaskraftwerk in Argentinien erhalten.



Mit seinem argentinischen Partner Techint soll Siemens eine bestehende Anlage erweitern, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Die elektrische Gesamtleistung steige dadurch von 168 auf rund 364 Megawatt. Die Inbetriebnahme ist für Mitte 2019 geplant. Siemens wird unter anderem eine Gas- sowie eine Dampfturbine sowie zwei Generatoren liefern. Zudem wurde eine Absichtserklärung über den Service der Anlagen unterzeichnet.

Die Kraftwerkssparte von Siemens steht derzeit unter Druck. Wegen einer sinkenden Nachfrage leidet die Sparte unter Überkapazitäten und Preisverfall. Deswegen will Siemens Werke schließen und in der Kraftwerks- und in der Antriebssparte weltweit fast 7000 Jobs streichen, davon etwa die Hälfte in Deutschland./nas/oca