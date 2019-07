Siemens bekommt Auftrag der US-Navy für Guantanamo - 829 Millionen Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Siemens hat einen lukrativen Auftrag für ein Energieprojekt an der US-Militärstation in Guantanamo Bay bekommen.



Knapp 829 Millionen US-Dollar fließen dem Konzern für die geplanten Arbeiten zu, teilte das US-Verteidigungsministerium am Donnerstagabend mit. Dabei gehe es um Energieeffizienz./fba