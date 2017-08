Siemens baut Test-Infrastruktur für elektrische Lkw auf deutscher Autobahn

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Siemens will elektrische Lkw auf deutsche Straßen bringen.



Das Land Hessen habe den Elektrokonzern mit dem Bau einer Oberleitungsanlage für elektrifizierten Straßengüterverkehr auf einer zehn Kilometer langen Strecke bei Frankfurt beauftragt, teilte der Dax -Konzern am Freitag mit. Auf der Autobahn A5 zwischen den Anschlussstellen Zeppelinheim/Cargo City Süd des Frankfurter Flughafens und Darmstadt/Weiterstadt soll die Oberleitung bis Ende 2018 errichtet werden.

Damit werde der sogenannte eHighway erstmals auf einer öffentlichen Straße in Deutschland erprobt. In Schweden laufen solche Tests laut einer Sprecherin schon und in Kalifornien in den USA befinde sich ein System im Bau. Als großer Spieler in der Bahntechnik nutzt Siemens sein Wissen nun auch für den Straßenverkehr. Siemens übernehme Planung, Bau und optional auch die Instandhaltung der Anlage bei Frankfurt. Finanzielle Details wurden nicht genannt./jha/nas/fbr