Siemens: Wo geht die Reise hin?

Siemens hat zuletzt einen stärkeren Ausbruch geschafft. Die Aktie verlor zwar zum Ende der letzten Woche am Donnerstag und am Freitag wenige Cent. Dennoch auf Wochenbasis unter dem Strich ein Kursplus von gut 5 % verbucht werden. Und auch das Ergebnis der letzten beiden Wochen sowie des vergangenen Monats ist nunmehr wieder positiv. Dies läutet einen charttechnischen Aufwärtsmarsch ein, der nun aus Sicht von Chartanalysten zumindest bis zum 6-Monats-Hoch bei 132,14 Euro vom 5. Mai 2017 sowie zum Allzeithoch bei 133,09 Euro, erreicht am 26. April 2017, führen kann.

Wirtschaftlich orientierte Analysten verweisen auf die gute Auftragslage in der deutschen Maschinenbranche. Zudem bekam Siemens Gamesa als Hersteller von Windkraftturbinen aus den USA zuletzt einen größeren Auftrag. Dennoch sind nur 35 % der fundamental agierenden Analysten der Meinung, Siemens sei ein „Kauf“. 65 % wollen derzeit „halten“, immerhin gibt es keine „Verkauf“-Empfehlungen.

Siemens: Technische Analysten uneins

Technische Analysten sind derzeit allerdings noch etwas vorsichtig. Die Aktie befindet sich in allen zeitlichen Dimensionen im Aufwärtstrend. Dennoch ist der Abstand zum Durchschnittskurs in den untersuchten Zeitphasen relativ gering. Damit wäre noch etwas Vorsicht geboten. Bei Kursen von 133,09 Euro, sprich einem neuen Allzeithoch, wäre hingegen auch der technische Aufwärtstrend sehr stark ausgeprägt.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.