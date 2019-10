Siemens: Wieder intakte Chancen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Auch in der letzten Woche konnte die Siemens-Aktie von der aufgeräumten Stimmung der Anleger profitieren und ihren Anfang Oktober begonnenen Anstieg weiter fortsetzten. In der Spitze konnte der Kurs am Donnerstag bis auf 101,96 Euro ansteigen.

Da die Bullen im ersten Anlauf am Widerstand bei 102,06 Euro gescheitert sind und die kleine Erholung vom Freitag weit hinter dem Hoch vom ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



