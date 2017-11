Siemens: Wie weit fällt die Aktie noch nach unten?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Liebe Leser,

in den letzten Wochen ging es mit der Siemens-Aktie deutlich abwärts. Der große amerikanische Konkurrent General Electric kämpft seit längerem mit Problemen und dessen Aktie kennt zurzeit nur eine Richtung, die nach Süden. Hat sich nun auch die Siemens-Aktie vom Abwärtssog anstecken lassen?

Einschätzungen zum Chartbild: Abwärtsbewegung wurde durch die Charttechnik begünstigt!

Vom lokalen Tief bei 108 Euro konnte sich die Aktie nach einer deutlichen Aufwärtsbewegung entfernen, anschließend folgte jedoch eine Abwärtsbewegung, die durch ein starkes Verkaufssignal aus der Stochastik begünstigt wurde. In eben dieser Abwärtsbewegung befindet sich die Siemens-Aktie auch jetzt noch. Eine Trendwende ist auf Wochenbasis noch nicht zu erkennen.

Charttechnische Einschätzung: Wichtige gleitende Durchschnitte wurden unterschritten!

Neben der wichtigen und vielbeachteten 200-Tagelinie wurde zuletzt auch die 100-Tagelinie unterschritten. Dadurch hat sich die Abwärtsbewegung auch aus kurzfristiger Sicht bestätigt. Das erhoffte Gegensignal aus der Stochastik blieb aus.

Ein Beitrag von Johannes Weber.