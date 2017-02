Siemens: Wie steht es um Deutschlands Allrounder?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

die Siemens-Aktie gehört zu den Gewinnern der letzten Monate. Im abgelaufenen Börsenjahr war das Papier noch für unter 80€ zu haben. Derzeit kostet eine Siemens Aktie bereits über 118€. Dies entspricht einer Kursentwicklung von rund 49%. Die nächsten Quartalszahlen werden am Mittwoch, den 01.02.2017, mit Spannung erwartet.

Für langfristige Investoren sind hohe Kapitalrenditen entscheidend. Die Eigenkapitalrendite von Siemens liegt derzeit bei 15,9%. Dies ist ein solider Wert. Die Gesamtkapitalrendite hingegen ist auf lediglich 4,4% gesunken. Das Geschäftsmodell von Siemens ist demnach sehr kapitalintensiv. Die Netto-Marge des Konzerns liegt bei 6,2%. In den letzten 5 Jahren ist Siemens 9% jährlich gewachsen. Für die nächsten Jahre gehen die Analysten davon aus, dass sich das Wachstum leicht verlangsamt. Die Erwartungshaltung für das Wachstum liegt bei rund 7,6% p.a..

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Siemens-Aktie auf Basis des Gewinns der letzten 12 Monate liegt bei 18,4 und damit über dem historischen Durchschnitt der Siemens-Aktie. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt bei 2,8. Die Siemens-Aktie ist demnach nach Value-Kriterien klar überbewertet.

Die Siemens-Aktie ist ein Klassiker und echtes Schwergewicht im DAX. Auch für die nächsten Jahre kann von einem soliden Wachstum ausgegangen werden. Die Aktie des deutschen Konzerns ist in den letzten Monaten stark gestiegen und mittlerweile kein Schnäppchen mehr. Langfristig orientierte Anleger können günstigere Kurse zum Einstieg nutzen.

Ein Gastbeitrag von Christian Bauduin.

