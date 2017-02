Siemens: Wichtige Details zur Dividende!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

mancher Siemens-Aktionär mag sich heute Morgen verwundert die Augen reiben, denn die Zahlung des Gewinnanteils ist noch nicht auf dem Konto eingegangen. Wieso das denn? Wurde auf der Hauptversammlung etwas anderes beschlossen oder fällt die Dividendenzahlung sogar ganz aus?

Zum Glück kann Entwarnung gegeben werden, und das in mehrfacher Hinsicht. Nicht nur dass Siemens am Tag vor der Hauptversammlung die Gewinnprognose für 2017 erhöht hat, auch die Dividende wird wie erwartet bezahlt, nur eben nicht wie bei deutschen Firmen gewohnt, am Folgetag der Hauptversammlung.

Hintergrund ist eine EU-weite Harmonisierung der Dividendenzahlung, die ab 2017 für alle Firmen gilt. Siemens, das durch ein abweichendes Geschäftsjahr sehr früh die Hauptversammlung abhält und Dividende bezahlt, ist nun ein erster prominenter Vertreter dieser neuen Zahlweise.

Künftig gilt innerhalb der EU, dass die Dividende nach 3 Tagen bezahlt wird. Für Siemens-Aktionäre bedeutet das, am Montag den 06. Februar haben sie wie gewohnt die Dividende auf ihrem Konto.

