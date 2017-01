Siemens: Was jeder JETZT wissen muss!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

in der letzten Woche hat der Siemens Konkurrent General Electric sein Zahlenwerk für das vierte Quartal vorgelegt. Das Ergebnis ist eine Gewinnsteigerung von rund 36 Prozent. Doch vom Umsatz wurde mehr erwartet. Die Aktie büßte nach Bekanntwerden der Zahlen letzten Freitag über 2 Prozent ein. Ist das jetzt ein böses Omen für Siemens?

Siemens Aktie steigt unaufhörlich

Ungeachtet dessen konnte die Aktie des Münchener Technologiekonzerns weiter steigende Kurse verzeichnen. Bereits zu Beginn des Jahres steht die Aktie höher als noch 2007. Alle Hoffnung setzt das Unternehmen nun in die „Industrie 4.0“. Den Anlegern scheint genau das zu gefallen. Der Weltkonzern richtet sich schon seit längerem auf eine digitale Zukunft vor. Dazu kaufte Siemens im letzten Jahr einige Softwarefirmen im Wert von etwa 9 Milliarden Euro. Software wird die klassischen Technologien immer weiter ablösen. So jedenfalls gibt Vorstandschef Joe Kaeser die aktuelle Strategie vor. Das Unternehmen existiert bereits seit über 170 Jahren.

Siemens bleibt bodenständig

Anders als jenseits des Atlantiks bei General Electric sind Siemens Umsatzprognosen nicht so optimistisch. Gewissheit werden hier die Quartalszahlen am 1 Februar 2017 geben. Auch die alljährliche Hauptversammlung fällt auf diesen Tag.

