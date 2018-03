Siemens: Tochter schneidet besser ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Liebe Leser,

klare Sache: In den vergangenen Handelstagen hatte die Aktie der „Siemens Healthineers AG“ klar die Nase vorn gegenüber der Aktie der Mutter Siemens. Siemens Healthineers kam vorige Woche zu einem Platzierungspreis von 28 Euro pro Stück an die Börse. Und bereits am ersten Handelstag der Aktie ging es ordentlich aufwärts. Wenige Tage später steht die Aktie noch höher – am ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.