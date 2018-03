Siemens: Die Tochter hängt die Mutter ab!

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA":

Liebe Leser,

die Siemens-Aktie war in den vergangenen Wochen nicht gerade besonders gefragt, um es einmal so zu formulieren. Übrigens ganz anders als die Aktie ihrer an die Börse gebrachten Tochter „Siemens Healthineers AG“! Die Siemens-Aktie selbst konnte davon aber nicht profitieren. Nachdem sie im Januar noch zwischenzeitlich bei rund 125 Euro stand, ging es zuletzt auf gut 100 Euro nach unten. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.