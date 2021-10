Siemens-Studie zeigt: Die Zukunft der Arbeit ist hybrid, aber die meisten Unternehmen sind noch nicht darauf vorbereitet

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Oakland, Californien (ots/PRNewswire) -Siemens-Studie zeigt, dass Corporate Real Estate-Führungskräfte seit Beginn von COVID-19 einen größeren Einfluss in ihrer Führungsrolle habenComfy und Enlighted, Tochterunternehmen von Siemens und führende Anbieter von intelligenten und nachhaltigen Arbeitsplatzlösungen, haben heute die Ergebnisse des Berichts "T (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3321343-1&h=1318509422&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3321343-1%26h%3D1221149859%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcomfyapp.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2021%252F10%252Fsiemens-new-workplace-reality-report.pdf%26a%3DT&a=%E2%80%9ET)heNew Workplace Reality" (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3321343-1&h=1358783865&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3321343-1%26h%3D4002779827%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcomfyapp.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2021%252F10%252Fsiemens-new-workplace-reality-report.pdf%26a%3DNew%2BWorkplace%2BReality&a=New+Workplace+Reality%22)veröffentlicht (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3321343-1&h=1667301043&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3321343-1%26h%3D2807702222%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcomfyapp.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2021%252F10%252Fsiemens-new-workplace-reality-report.pdf%26a%3D%25C2%25A0report&a=ver%C3%B6ffentlicht). Daraus geht hervor, dass der Übergang zu flexiblem Arbeiten zwar weithin akzeptiert wird, die Bereitschaft zur Umsetzung einer solchen Strategie aber noch nicht vollständig vorhanden ist. Die von Siemens bei dem branchenführenden Analystenunternehmen Verdantix in Auftrag gegebene Studie befragte 75 Corporate Real Estate (CRE)-Führungskräfte aus globalen Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 1 Milliarde US-Dollar zu den strategischen Überlegungen, die mit der Neudefinition von Personalmodellen aufgrund der COVID-19-Pandemie verbunden sind.Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:- Während die Mehrheit der Befragten (83%) dauerhaft auf ein hybrides Arbeitsmodell umgestellt hat, sind die meisten (88%) nicht mit Change-Management-Prozessen auf die Umsetzung der Umstellung vorbereitet, und 25% der Befragten sind noch dabei, ihre Strategien für die Rückkehr an den Arbeitsplatz festzulegen.- Die Maximierung der Unternehmensproduktivität ist das Hauptanliegen der Führungskräfte im Bereich Corporate Real Estate, wobei das flexible Arbeiten von 99% der Befragten als entscheidender Faktor angesehen wird. Nachhaltigkeit wurde von 91% der CRE-Führungskräfte mit der zweithöchsten Priorität eingestuft.- Der Schwerpunkt auf hybriden Arbeitsplätzen hat die Rolle der Corporate Real Estate-Führungskräfte verändert, wobei mehr als die Hälfte der Befragten größere Veränderungen in ihrer Rolle erlebte, von denen 93% angaben, mehr strategischen Einfluss zu haben."Unsere Studienergebnisse deuten darauf hin, dass sich Unternehmen Gedanken darüber machen, wie sich der seismische Wandel in der Arbeitswelt auf Top-Ziele wie Produktivität und Nachhaltigkeit auswirkt", sagte Matthias Rebellius, Vorstandsmitglied der Siemens AG und CEO von Smart Infrastructure. "Im Mittelpunkt jedes Unternehmens stehen die Gesundheit und das Wohlergehen der Mitarbeiter. Wir wissen, wie wichtig ein reibungsloser Übergang zu den neuen Formen des hybriden Arbeitens ist, da wir selbst eine globale Unternehmensverpflichtung eingegangen sind. Dank unserer praktischen Erfahrung sind wir in der Lage, Unternehmen bei dieser universellen Transformation zu beraten und zu unterstützen.""Wir sehen die Bewegung hin zum hybriden Arbeiten als einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie Menschen mit ihren Mitarbeitern und ihren Arbeitsplätzen in Verbindung stehen", so Stefan Schwab, CEO von Comfy und Enlighted. "Mitarbeiter brauchen Anwendungen, die ihnen helfen, in neuartigen Räumen aktivitätsorientiert zu arbeiten und mit anderen zusammenzuarbeiten, wo und wann es sinnvoll ist. Führungskräfte im Bereich Corporate Real Estate brauchen Möglichkeiten, um die sich verändernden Arbeitsmodelle zu verstehen, zu verfolgen und sich an sie anzupassen, indem sie Technologien und Dateneinblicke für eine intelligente Gebäudeoptimierung und Nachhaltigkeit nutzen. Unsere Lösungen adressieren diese unterschiedlichen Bedürfnisse."Hybride Arbeit ist Realität, aber die Unsicherheit über das "Wie" ist noch allgegenwärtigDie Komplexität des Übergangs von einem traditionellen, rein bürobasierten Modell zu einem hybriden Modell wurde durch das Auftreten von COVID-Varianten und die uneinheitlichen Zeitpläne für die weltweite Einführung von Impfstoffen noch verstärkt. Viele Führungskräfte sind noch dabei, die Prozesse und nächsten Schritte festzulegen, um ihre Mitarbeiter sicher in eine hybride Büroumgebung zurückzubringen. Probleme wie sich ändernde Kapazitätsgrenzen, neue Richtlinien für das Arbeiten vor Ort und ein Mangel an Verständnis dafür, wie tätigkeitsbezogene Arbeitsplätze verwaltet werden sollten, tragen zur Unsicherheit bei, wie ein hybrides Arbeitsmodell umgesetzt werden kann."Wir wissen noch nicht genau, wie die Arbeitsabläufe aussehen werden. Derzeit führen wir eine Mitarbeiterbefragung durch, um die Präferenzen unserer Mitarbeiter zu ermitteln." (Real Estate Manager, Versicherung)Oberste Prioritäten für CRE-Führungskräfte sind Produktivität, Nachhaltigkeit und RaumnutzungDa die Unternehmen bestrebt sind, die Flexibilität ihrer Mitarbeiter mit der Zusammenarbeit und der Unternehmenskultur in Einklang zu bringen, stehen Überlegungen wie Mitarbeiterproduktivität, Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung von Gebäuden sowie Investitionen in bestehende Immobilien und Technologien ganz oben auf der Prioritätenliste. Die Maximierung der Unternehmensproduktivität ist eine der wichtigsten Prioritäten der Corporate Real Estate-Führungskräfte: 59% stufen sie als sehr hohe Priorität und 41% als hohe Priorität ein. Die zweitwichtigste Geschäftsinitiative für CRE-Führungskräfte im Jahr 2022 ist Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. 91% der Befragten betrachten sie als sehr hohe oder hohe Priorität.Fast alle Befragten (99%) sehen flexibles Arbeiten als unerlässlich für die Maximierung der Unternehmensproduktivität an, wobei 45% es als sehr signifikant und 54% als signifikant einstufen. Da die Befragten flexibles Arbeiten als entscheidende Voraussetzung für die Optimierung der Produktivität ansahen, beschleunigte dies die Bereitschaftspläne der Unternehmen für die Wiedereröffnung von Büros.Corporate Real Estate-Führungskräfte: Strategischer als Folge der PandemieCorporate Real Estate Management wurde lange als Support-Funktion für das Geschäft angesehen. Die tiefgreifenden Auswirkungen der Pandemie auf die Arbeitsweise der Mitarbeiter haben die Funktion im Unternehmen aufgewertet. 93 Prozent der Befragten gaben an, dass sie einen größeren strategischen Einfluss auf wichtige Geschäftsentscheidungen haben. Fast ein Drittel der Führungskräfte zitierte auch mehr Interaktion mit C-Suite-Führungskräften, wodurch ihre Position ebenfalls gestärkt wurde.CRE-Führungskräfte, die ihre Unternehmen durch die größte Gesundheitskrise unserer Zeit führen, finden sich im Zentrum kritischer Geschäftsentscheidungen rund um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter wieder."Meine Rolle ist deutlich strategischer geworden, mit einer verstärkten Interaktion mit der Finanzabteilung, um eine Abstimmung bei wichtigen organisatorischen Entscheidungen zu gewährleisten." (Real Estate Manager, Versicherung)Um alle Ergebnisse und Analysen der Studie zu untersuchen, laden Sie den vollständigen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3321343-1&h=1991789991&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3321343-1%26h%3D98532409%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcomfyapp.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2021%252F10%252Fsiemens-new-workplace-reality-report.pdf%26a%3Dfull%2B&a=vollst%C3%A4ndigen)Bericht herunter, der weitere Einblicke zum Arbeitsplatz enthält.1Forschungsmethodik:Dieser Bericht, der im August abgeschlossen wurde, ist der erste in einer Reihe von Impulsstudien, in denen die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Arbeitsmodelle, Immobilienpläne und Geschäftsprioritäten in großen Unternehmensorganisationen untersucht werden. Um einen aktuellen Einblick von Corporate Real Estate-Führungskräften zu erhalten, beauftragte Siemens das unabhängige Analystenhaus Verdantix mit der Durchführung unabhängiger, anonymisierter Telefoninterviews mit 75 Führungskräften aus den Bereichen Immobilien-, Arbeitsplatz- und Facility Management in Nordamerika, Europa und APAC. Alle Teilnehmer bekleideten leitende Positionen und arbeiten für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 1 Milliarde US-Dollar. Verdantix befragte die Befragten zu ihrem sich entwickelnden Arbeitsmodell und ihren Immobilienplänen, zu den Prioritäten des Unternehmens, zu Veränderungen bei den Aufgaben und Verantwortlichkeiten sowie zu den geplanten Technologieinvestitionen.Comfy und Enlighted sind Siemens-Unternehmen und führende Anbieter von Technologien für intelligente Arbeitsplätze, die Menschen und Unternehmen in die Lage versetzen, intelligente, gesunde und flexible Räume für die Zukunft der Arbeit zu schaffen. Unsere Arbeitsplatz-SaaS-Lösungen, IoT-Infrastruktur und Dateneinblicke kombinieren Gebäudeintelligenz, Raumanalyse und eine verbrauchergerechte mobile App, um das Arbeitsplatzerlebnis für Fortune 1000-Unternehmen auf der ganzen Welt zu verbessern. Mit Hauptsitz im kalifornischen Silicon Valley, USA, werden unsere Lösungen in 59 Ländern auf 83 Millionen Quadratmetern verwalteter Bürofläche eingesetzt, mit mehr als 222.000 Nutzern der Comfy-App.www.comfyapp.comwww.enlightedinc.comwww.siemens.comPressekontakt:Ellen HealyComfy und Enlightedellen.healy@siemens.com415 654 2940Jack HaanraadtsFinn Partners für Comfy und Enlightedjack.haanraadts@finnpartners.com516 467 6551Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1658755/Comfy_and_Enlighted_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1659461/graphic1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1659462/graphic2.jpgInfo - https://mma.prnewswire.com/media/1659484/NEWVerdantix_Infographics__1__ID_414024a68066_Infographic.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1630913/Siemens_Logo.jpgOriginal-Content von: Comfy | Enlighted, übermittelt durch news aktuell