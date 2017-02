Siemens: Spiel mit dem Feuer

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Aktuelle News und Analysen zur Siemens-Aktie: (15.02.2017) Siemens spielt mit dem FeuerWie heute bekannt wurde, will Siemens (trotz der neuen Strategie der US-Regierung) in den kommenden zehn Jahren rund 200 Millionen US-Dollar (188 Mio Euro) in Mexiko investieren. Dadurch sollen rund 1000 neue Arbeitsplätze entstehen, wie Vorstandsvorsitzender Joe Kaeser in Mexiko-Stadt sagte....