Siemens: Spannender Fight an hart umkämpfter Marke!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Lieber Leser,

Siemens ist in der vergangenen Woche deutlicher unter Druck geraten. Die Aktie büßte 1,5 % ein und wird aus Sicht der Marktanalysten derzeit eine kleinere Konsolidierungsphase durchlaufen. Erst am 1. März hatte der Wert aus dem Dax mit 125,65 Euro ein neues Allzeithoch markiert, das für gewöhnlich Luft nach oben hätte bieten sollen.

Siemens kämpft gegen kurzfristigen Abwärtstrend

Dennoch haben zumindest kurzfristig orientierte technische Analysten und Anleger jetzt aufgehorcht. Demnach musste die Aktie im kurzfristigen Bereich in den Abwärtstrend wechseln, der GD20 wurde von oben nach unten durchkreuzt.

Diese Marke bleibt jedoch im Handel zum Wochenanfang bereits umkämpft und könnte rasch wieder erobert werden. Denn aus mittel- und langfristiger Sicht blieb der Aufwärtstrend intakt. Der Abstand zur 200-Tage-Linie ist mit annähernd 15 % fast ideal, in den wichtigen mittelfristigen zeitlichen Dimensionen beträgt er weiterhin gut 7 %.

Charttechniker sehen den jüngsten Kursabschlag nicht kritisch. Bis dato nähert sich Siemens keinem kritischen Punkt, sodass die zuletzt erreichten Tops schnell wieder zu überwinden sind. Gegebenfalls wird der Besuch des Siemens-Vorstands bei Donald Trump in den USA schon wieder für neuen Schwung sorgen.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.