Siemens: So schnell kann es gehen!

Siemens musste in den letzten Tage wieder kräftig abgeben. Nachdem die Aktie am 30. Oktober die 200-Tage-Linie überwinden und damit einen technischen Aufwärtstrend einläuten konnte, ging es in den letzten Tagen wieder unter besagten gleitenden Durchschnitt zurück. Damit wurde eine Verkaufssignal gebildet, das Chartbild hat sich hierdurch eingetrübt. Auf Sicht von einem Monat notiert der DAX-Titel wieder in der Verlustzone und könnte nun neuen Tiefstkursen entgegensteuern, urteilen Chartanalysten. Sie sehen nun das 6-Monats-Tief bei 108,6 Euro als mögliches Kursziel an. Aktuell beträgt der Abstand der Aktie noch 8,5 %.

Das 6-Monats-Hoch bei 131,35 Euro vom 9. Mai 2017 ist nach dem neuerlichen Kursabschwung wieder etwas weiter entfernt, gleiches gilt für das Allzeithoch bei 133,09 Euro vom 26. April 2017. Bis dahin fehlen gut 12 %. Am 3. November hatte BASF angekündigt, bald einen Plan für den Stellenabbau vorzulegen. Weitere wirtschaftlich bedeutende Nachrichten wurden seitdem nicht veröffentlicht. Unter den fundamental orientierten Analysten sind weiterhin nur 35 % der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 65 % wollen den Wert von Siemens derzeit „halten“ und niemand plädiert für einen „Verkauf“.

Technische Analysten: Aktie im Abwärtstrend

Technische Analysten mussten in den letzten Tagen Rückschläge verkraften, da die Aktie nicht nur die 200-Tage-Linie, sondern auch die 38-Tage-Linie nach unten durchquerte. Damit notiert Siemens nur noch oberhalb des GD100, der die mittelfristige Trendentwicklung beschreibt. Der technische Abwärtstrend sollte Anlegern eine Warnung sein, denn es könnte zu weiter fallenden Kursen kommen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.