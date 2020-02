Siemens: Raus aus der Kohle - Protest in München

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

München (ots) - Anlässlich der Hauptversammlung der Siemens AG am 5. Februarprotestiert die Bürgerbewegung Campact gemeinsam mit Umweltschutzgruppen, auchaus Australien, heute und morgen gegen Siemens. Es geht um den Liefervertrag vonSiemens für die Signaltechnik für die geplante Adani-Kohlemine im NordostenAustraliens. Campact fordert Siemens-Chef Joe Kaeser heute auf einerBündnis-Pressekonferenz auf sich endlich aus dem Kohle-Projekt zu verabschieden."Die Mine soll riesig werden: Mit fünf Untertage-Minen und sechs Tagebauen. Siewird jedes Jahr 100 Millionen Tonnen CO2 verursachen. Betriebszeit: bis zu 60Jahre", sagt Lara Eckstein, Klima-Campaignerin von Campact. "Joe Kaeser hat denTraditionskonzern Siemens zurück ins 19. Jahrhundert katapultiert: insKohle-Zeitalter. Und das mehr als vier Jahre nachdem Siemens beschlossen hatte,klimaneutral zu werden." Campact hat Anfang Januar zusammen mitPartner-Organisationen in zwölf Ländern einen Online-Appell gestartet, der bisjetzt schon mehr als 329.000 Unterstützerinnen und Unterstützer gefunden hat.Die Bürgerbewegung hatte den Vorstand um Entgegennahme der Unterschriftengebeten. Dieser hatte das bisher abgelehnt.Lara Eckstein wird morgen auf der Hauptversammlung sprechen, das Aus für dasAustralien-Projekt fordern und auf den Appell verweisen. "Joe Kaeser muss sichfragen: Was ist ihm wichtiger: kurzfristige Rendite - oder das Weltklima und dieVerantwortung für nachfolgende Generationen?", sagt sie.Achtung Redaktionen:Vor der Tür der Siemens-Hauptversammlung in München, Olympiahalle,Spiridon-Louis-Ring 21, werden Campact-Aktive am Mittwoch ab 8:00 Uhr gemeinsammit der Fridays-for-Future-Bewegung und Greenpeace ein "brennendes" Zeichen desProtestes setzen und eine Menschenkette bilden. Auch Vertreterinnen undVertreter aus den betroffenen Regionen Australiens werden vor der Halle sein.Pressekontakt:Lara Eckstein, Klima-Campaignerin, +49 176 60996123,presse@campact.deoder Pressesprecherin Svenja Koch +49 4231 957 590 (auch mobil),koch@campact.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/64126/4510787OTS: Campact e.V.Original-Content von: Campact e.V., übermittelt durch news aktuell