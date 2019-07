Siemens: Potz Blitz!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

BLIDS – das steht für den BLitz InformationsDienst von Siemens. Es handelt es sich dabei um ein kommerzielles Blitz-Ortungssystem der Siemens AG mit Sitz in Karlsruhe. BLIDS misst laut Mitteteilung mit rund 160 Messstationen in Europa das elektromagnetische Feld von Blitzen. Aus den Werten der verschiedenen Messempfänger lasse sich genau ermitteln, wo gerade ein Blitz einschlägt. Seit 1991 analysiert Siemens so ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



