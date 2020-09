Siemens: Noch ist nichts entschieden

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Siemens-Aktie konnte sich auch in der vergangenen Woche nicht aus ihrer recht unbefriedigenden Situation befreien. Der Kurs setzte seine zähe Seitwärtsbewegung unterhalb der 120,00-Euro-Marke deshalb fort. In der zweiten Wochenhälfte bemühten sich die Käufer zwar darum, einen Vorstoß an den Widerstand zu starten. Sie konnten ihn allerdings nicht erreichen.

Aber auch die Bären waren nicht in der Lage, stärkere ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung