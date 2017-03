Siemens: Nicht von Rücksetzer beeindrucken lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Lieber Leser,

in den letzten Tagen hat sich die Stimmung um die Aktie von Siemens wieder verbessert. Einige Bankanalysten stuften den Wert auf „Kauf“ ein. Dabei wurde sogar ein Kursziel in Höhe von 139,00 Euro genannt, sodass Siemens ausgehend von den aktuellen Notierungen noch mehr als 10 % Luft nach oben hätte. Dennoch ist die Situation vor allem aus Sicht der technischen Analysten gespannt.

Siemens: Kurzfristig im Abwärtstrend

Investoren sollten nach Auffassung der technisch orientierten Spezialisten nicht übersehen, dass die Aktie von Siemens nunmehr im kurzfristigen Abwärtstrend ist. Auf den GD20, an dem der kurzfristige Trend der vergangenen 20 Tage gemessen wird, hat das Unternehmen einen minimalstmöglichen Abstand von unten. Hier geht es um eine Trendumkehr.

In anderen zeitlichen Dimensionen befindet sich die Aktie noch im Aufwärtstrend. So ist der GD200 noch deutliche 15 % entfernt, wobei der Abstand als Polster interpretiert werden kann. Mittelfristig betrachtet ist Siemens nach dem jüngsten Handelsergebnis immerhin noch mit einem Polster von 8 % vom Trendbruch entfernt. Deshalb lässt sich aus technischer Sicht ein weiterer Aufwärtstrend vermuten.

Charttechnische Analysten halten den jüngsten sehr kleinen Rücksetzer ebenfalls nicht für maßgeblich.

Daher ist Siemens weiterhin im sehr grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.