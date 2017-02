Siemens: Mexiko jetzt als Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

in den letzten sieben Tagen gab es gleich fünf neue Aktienanalysen zu Siemens. Meist halten die Experten den Titel auf dem aktuellen Niveau für etwas unterbewertet.

Simon Toennessen (Berenberg Bank) weist darauf hin, dass das Technologieunternehmen in drei der letzten fünf Quartale seine Prognose nach oben gesetzt habe, was für die Branche mehr als außergewöhnlich sei. Insbesondere was das Geschäft mit Software zu Design- und Modulationszwecken angeht, sei das Unternehmen sehr gut aufgestellt.

Jedoch ist Analystin Daniela Costa (Goldman Sachs) gänzlich anderer Meinung, was das Kurspotenzial betrifft. Es wurde zwar angekündigt, das Geschäft mit mechanischen Antrieben (MD) auszugliedern. Doch die positiven Konsequenzen daraus seien durchaus begrenzt, so die Expertin.

James Stettler (Barclays) richtet den Blick auf einen sehr interessanten Aspekt, nämlich das angekündigte Engagement von Siemens in Mexiko. Hier ergäben sich neue Chancen, weil sich viele US-amerikanische Unternehmen von der Politik des neuen Präsidenten Trumps beeinflussen ließen und sich von dort zurückzögen.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

Berenberg Bank: „Buy“ – 140,00 Euro (+15 %)

Citigroup: „Buy“ – 137,00 Euro (+12 %)

Exane BNP Paribas: „Outperform“ – 135,00 Euro (+11 %)

Barclays: „Equal Weight“ – 125,00 Euro (+3 %)

Goldman Sachs: „Sell“ – 104,00 Euro (-15 %)

