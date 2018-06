Siemens, Lufthansa und der Pharmariese Glaxo stellen ihre neuesten 3D-Anwendungen auf der IN(3D)USTRY aus

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Die dritte Auflage der IN(3D)USTRY nimmt Gestalt an. HochrangigeVertreter aus Unternehmen, die erfolgreich mit 3D-Druck arbeiten,haben ihre Teilnahme an der Veranstaltung, die von Fira de Barcelonaorganisiert wird, zugesagt. Die Veranstaltung, die in diesem Jahrneue Bereiche wie fortgeschrittene Fertigungstechnik, Formenbau,Kunststoffverarbeitung und Werkstofftechnologie einbezieht, umfasstcirca 30 Referenten und rund 50 ausstellende Unternehmen.Auffallend ist, dass sich unter den Unternehmen, die an derdritten Auflage der IN(3D)USTRY vom 16. bis 18. Oktober in Palau 8 imMontjuïc-Gebäude der Fira de Barcelona teilnehmen, unter anderemsolche Branchenführer wie Siemens; Lufthansa Technik, derWartungsbereich des deutschen Luftfahrtunternehmens, sowie derbritische Pharmamulti GlaxoSmithKline (GSK) befinden.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/707304/Fira_de_Barcelona.jpg )Im Rahmen der IN(3D)USTRY stellt Siemens seine Strategie für denAufbau einer globalen Geschäftseinheit vor, die den Luftfahrt- undAutomobilbranchen additive Fertigungsdienstleistungen anbieten wird.Realisiert wird dieses Vorhaben durch die bevorstehende Eröffnungeines 3D-Druckcenters in Worcester, in das Siemens 30 Millionen Euroinvestiert hat. Das Unternehmen wird seine Fortschritte als Nutzerdieser Technologie sowie als Anbieter von Software und Lösungen fürdie Automatisierung von 3D-Druck demonstrieren.Lufthansa wird durch ihren Wartungsbereich Lufthansa Technikrepräsentiert, eines der ersten Unternehmen, dasLaser-Sinterungstechnik einsetzt. Dabei handelt es sich um einVerfahren, welches das schnelle Drucken von Metallobjekten inSchichten ermöglicht. Das Unternehmen informiert über 3D.aero ? dieFirma, die Lufthansa Technik zusammen mit Pepperl+Fuchs zwecksDigitalisierung von Instandhaltungswerken in der Luft- undRaumfahrtindustrie gegründet hat.Ein weiterer Sektor, der bei dieser dritten Auflage derIN(3D)USTRY einen besonderen Stellenwert einnimmt, ist dieGesundheitsbranche, einer der größter Unterstützer des 3D-Drucks.GlaxoSmithKline verrät Einzelheiten über sein Projekt, die Produktionvon 100 % individuell angepasster Medikamente ? Tabletten mit derpräzisen erforderlichen Dosis ? mithilfe additiver Fertigungeinzuführen.In diesem Jahr integriert das Programm der IN(3D)USTRY neben 3Dauch neue Industriezweige. Es umfasst einen Wettbewerb zwischenStart-up-Unternehmen aus der Gesundheitsbranche; den AYRI11Industrierobotik-Kongress mit 20 Unternehmen, die 100 Konferenzen undMini-Kurse anbieten; Transplast, die Zuliefermesse fürkunststoffverarbeitende Unternehmen; die vierte Auflage derReshape-Auszeichnungen mit Fokus auf "Wearable" Technologie unddigitale Fertigung, sowie einen Ausstellungsbereich mit rund 50Unternehmen.Pressekontakt:Albert Sas+34-93-233-21-66asas@firabarcelona.comOriginal-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuell