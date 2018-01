Siemens-Kursziel bleibt unverändert

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Siemens-Aktie ist im vergangenen Jahr per Saldo auf der Stelle getreten (-0,1%). Jetzt hat die US-Bank JPMorgan die Einstufung für Siemens auf "Neutral" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Die Aktien des Industriekonzerns handelten mit einem Abschlag zu denen der meisten Wettbewerber, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies erscheine...