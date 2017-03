Siemens: Klares Signal für einen langfristigen Aufwärtstrend!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Lieber Leser,

Siemens ist in den vergangenen Tagen etwas abgefallen. Fundamentalanalysten verweisen indes darauf, dass die Aktie wieder kurz davor steht, ein neues Allzeithoch zu markieren. Dies liegt derzeit bei 125,65 Euro und ist nur gut 1 % entfernt.

Jetzt brachte das Unternehmen eine neue und möglicherweise starke Nachricht auf den Markt. Die Siemens-Tochter STE wird für annähernd 200 Millionen Euro den Besitzer wechseln. Damit wird Siemens ein Unternehmen los, dass die AG vor gut 10 Jahren gekauft hatte. Das könnte den Unternehmenswert mittelfristig noch einmal steigern, so fundamental orientierte Analysten. Der Verlust dieses Unternehmens sollte nur kleinere Lücken reißen, da die Siemens-Tochter nur knapp 150 Millionen Euro pro Jahr umsetzt.

Technisch in bester Verfassung

Technisch ist die Aktie des Dax-Unternehmens Siemens in bester Verfassung. Die Aufwärtstrends sind in allen maßgeblichen zeitlichen Dimensionen intakt. Im vergangenen Monat gewann die Aktie gut 4 % hinzu. Seit Jahresanfang ging der Kurs um gut 6 % nach oben. Die 200-Tage-Linie für den langfristigen Kursdurchschnitt ist derzeit mehr als 16 % entfernt. Dies gilt als klares Signal für einen langfristigen Aufwärtstrend.

Daher sind sowohl charttechnische Analysten wie auch technisch orientierte Analysten der Auffassung, die Aktie sei im grünen Bereich.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.