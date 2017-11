Siemens: Jetzt fällt die Entscheidung!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Siemens ist nun wieder etwas nach unten gefallen. Nun kommt es zu einer Entscheidung, ob die Aktie ein kurzfristiges Comeback nach oben schafft oder vielleicht in Richtung 100 Euro zurückfällt. Das Potenzial reicht daher von -10 % bis hin zu mehr als +15 %. Im Einzelnen: Chartanalysten haben kurzfristig die Sorge, die Aktie könne tief unter die bisherige Unterstützung von 115 Euro fallen. Sollte dies geschehen, würden 108,44 bis 110 Euro als aktuelle Haltezone getestet werden. Darunter ist nach einem Defizit von aktuell -7 % binnen zweier Wochen theoretisch sogar ein Rutsch in Richtung 100 Euro möglich. Die Aktie ist auf der anderen Seite theoretisch auch jederzeit in der Lage, die bisherigen charttechnischen Widerstände bei 115 und 120 Euro zu überwinden. Dann sei ein Sprung auf das bisherige 6-Monats-Hoch bei 129,30 Euro möglich. Dieses war am 2. Juni erreicht worden. Schließlich könnte es sogar bis auf 133,09 Euro nach oben gehen. Hier hatte Siemens am 26. April dieses Jahres ihr derzeitiges Allzeithoch markiert.

Die Aktie ist auch wirtschaftlich umstritten. Siemens steht unter Druck, da das Unternehmen Stellen abbauen möchte. Nun wird in Deutschland massiv protestiert. Fundamental orientierte Analysten sind denn auch nur noch zu 55 % der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 45 % wollen „halten“, während niemand „verkauft“.

Technische Analysten: Dieser Trend ist neu

Die Aktie ist nach Meinung von technischen Analysten ohnehin im Baisse-Modus. In den vergangenen Tagen wurden die gleitenden Durchschnitte verschiedener zeitlicher Dimensionen unterkreuzt. Auf dieser Basis liegt ein Verkaufssignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.